ЦСКА о задержании Федотова: «Уверены, что компетентные органы разберутся в этой ситуации»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

ЦСКА прокомментировал информацию о задержании Ивана Федотова сотрудниками военкомата.

«Мы узнали эту информацию из издания «Фонтанка.ру».

Уверены, что компетентные органы разберутся в этой ситуации», – сказали в клубе КХЛ.

Напомним, 7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

Военная прокуратура обратилась в полицию Петербурга по поводу Федотова. Возможно, вратарь уклоняется от службы в армии («Фонтанка»)

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