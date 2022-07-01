ЦСКА о задержании Федотова: «Уверены, что компетентные органы разберутся в этой ситуации»

ЦСКА прокомментировал информацию о задержании сотрудниками военкомата.

«Мы узнали эту информацию из издания «Фонтанка.ру».

Уверены, что компетентные органы разберутся в этой ситуации», – сказали в клубе .

Напомним, 7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

Военная прокуратура обратилась в полицию Петербурга по поводу Федотова. Возможно, вратарь уклоняется от службы в армии («Фонтанка»)