Федотов об игре в АХЛ: «Если это будет непродолжительное время, то почему нет. Не думаю, что «Филадельфия» видит меня в фарм-клубе»

заявил, что готов играть в при необходимости.

Бывший вратарь ЦСКА ранее подписал однолетний контракт с «Филадельфией».

«Я спокойно отношусь к этому, если это будет какое-то непродолжительное время, то почему нет.

Я не думаю, что если они меня подписывают, то видят в фарм-клубе, поэтому, может быть, для адаптации так будет, но я не акцентирую внимание на этом.

Я акцентирую внимание на себе, чтобы приехать туда и приносить пользу.

При всех раскладах я знаю, что это правильная организация, правильные ребята и тренеры. Если все будут поддерживать, будут давать какие-то временные рамки, то все будет нормально», – сказал Федотов.