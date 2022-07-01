Болельщики «Колорадо» встретили Ничушкина гулом «Чууу» в честь его прозвища «Поезд»

Болельщики встретили Ничушкина гулом «Чууу» в честь прозвища «Поезд».

В Денвере состоялся чемпионский парад «Эвеланш». Игроки появлялись перед зрителями на сцене.

Когда диктор объявил фамилию Валерия Ничушкина, то сделал акцент на слоге «Чу», болельщики его поддержали. После этого раздались аплодисменты.

Ранее была выпущена линия одежды с брендом «The Chu Chu Train».

В чемпионском плей-офф форвард набрал 15 (9+6) очков в 20 матчах, в финальной серии – 6 (4+2) баллов в 6 играх. В последнем матче он играл с переломом плюсневой кости.