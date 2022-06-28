Жена Ничушкина: «Мой муж – олицетворение силы духа настоящего мужчины и большой пример для всех, как нужно пахать. Спасибо «Колорадо» за веру»

Жена Валерия Ничушкина поздравила мужа с победой в финале Кубка Стэнли.

«Я не могу передать, как горжусь мужем, и знаю, через что он прошел за последние годы!

Мой муж – это олицетворение любви к своему делу, силы духа настоящего мужчины и большой пример для всех, как нужно пахать даже в самое сложное время, несмотря ни на что!

Даже в самые тяжелые моменты он работал и верил, что у него все получится и он поднимет этот кубок над головой, осуществит мечту своего детства! И вот она мечта в руках! Терпение и труд все перетрут! Валерий, поздравляю!

Спасибо за веру! Этот человек никогда не подведет!» – написала супруга игрока Светлана.