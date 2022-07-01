Полицейский не узнал Байрэма на чемпионском параде «Колорадо» и не хотел пропускать к команде. Игрок отходил за пивом

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Полицейский не узнал защитника Боуэна Байрэма на чемпионском параде «Колорадо».

21-летний игрок был в свитере со своим номером и фамилией. Он отлучился от пожарных машин, на которых игроки «Эвс» ехали по улицам Денвера, чтобы взять пиво. 

Когда он возвращался, его не хотел пропускать полицейский. Находившиеся рядом болельщики подсказали служителю закона, что это игрок команды. После этого Байрэм вернулся к своим партнерам. 

В победном плей-офф защитник набрал 9 (0+9) очков в 20 матчах при полезности «+15» и среднем времени 19:21.

Это 3-й результат в истории по «плюс-минусу» в плей-офф для новичков его амплуа.

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