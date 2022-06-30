Массажист «Колорадо» о Ничушкине: «В этом сезоне я много с ним работал. Он отметил: «Женя, твои руки в моих голах присутствуют»

Массажист «Колорадо» в интервью Sports.ru высказался о форварде .

– Как Ничушкин набрал больше очков, чем в двух первых сезонах с «Колорадо»?

– Дело в его характере и терпении. Он говорил мне, что страдал от тяжелых травм. От одной восстановился – тут же другая.

Когда в памяти болевые ощущения, трудно сразу вернуться на высокий уровень. Тут важны удача, психологический настрой. В итоге Валера проснулся и резко начал забивать.

В этом сезоне я много с ним работал – и приятно, что он отметил: «Женя, твои руки в моих голах присутствуют».

Валера сказал мне, что ему нравится в команде и он настроен остаться. Я рад, потому что дружу со всеми русскими в «Колорадо» и всегда грущу, когда они уезжают, – сказал Евгений Халецкий.

Интервью русского массажиста «Колорадо»: помощь для Ничушкина, баня для Лемье, русский язык для Мэнсона и ресторан для Лагутенко