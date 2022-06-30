Президент «Питтсбурга» о продлении Малкина: «Ведем конкретные переговоры, но не такие интенсивные, как с Летангом»

Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям рассказал о переговорах с и .

13 июля форвард и защитник «пингвинов» могут стать неограниченно свободными агентами.

«Мы прилагаем определенные усилия, чтобы продлить Летанга. Чуть меньше, чем в случае с Малкиным, но только потому, что мы должны знать, с какой суммой можем работать, чтобы пазл сложился.

С агентом Малкина у нас вполне конкретные переговоры, но не такие интенсивные [как с Летангом]. Нужна определенная последовательность. Сначала надо продлить одного, потом – другого, или вообще никого из них. Но скоро ситуация станет критической», – сказал .

Ранее сообщалось, что Малкин готов пойти на сокращение зарплаты. Его кэпхит – 9,5 млн долларов.

Летанг хочет контракт на 5 лет с зарплатой 8+ млн долларов. «Питтсбург» дает 3 года (The Athletic)