Президент «Питтсбурга» о продлении Малкина: «Ведем конкретные переговоры, но не такие интенсивные, как с Летангом»

Теги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Брайан Бурк НХЛ деньги Хоккей

Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям рассказал о переговорах с Евгением Малкиным и Крисом Летангом.

13 июля форвард и защитник «пингвинов» могут стать неограниченно свободными агентами.

«Мы прилагаем определенные усилия, чтобы продлить Летанга. Чуть меньше, чем в случае с Малкиным, но только потому, что мы должны знать, с какой суммой можем работать, чтобы пазл сложился.

С агентом Малкина у нас вполне конкретные переговоры, но не такие интенсивные [как с Летангом]. Нужна определенная последовательность. Сначала надо продлить одного, потом – другого, или вообще никого из них. Но скоро ситуация станет критической», – сказал Брайан Бурк.

Ранее сообщалось, что Малкин готов пойти на сокращение зарплаты. Его кэпхит – 9,5 млн долларов.

Летанг хочет контракт на 5 лет с зарплатой 8+ млн долларов. «Питтсбург» дает 3 года (The Athletic)

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