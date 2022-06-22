Фридман о переговорах Малкина с «Питтсбургом»: «Они были готовы договориться о сроке. Но не были близки к соглашению в том, что касается денег»

Эллиотт Фридман поделился информацией о переговорах «Питтсбурга» с Евгением Малкиным.

Нападающий может стать неограниченно свободным агентом 13 июля.

«Я думаю, что самой большой проблемой были доллары. Думаю, что они были готовы договориться о сроке.

Я думаю, они действительно говорили о том, что он подпишет контракт на 3 года, чтобы остаться на тот же срок, что и Кросби. Но я слышал, что они не были близки к соглашению в том, что касается денег», – сказал инсайдер Sportsnet.

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