«Питтсбург» хочет ясности по контракту с Летангом перед активизацией диалога с Малкиным. Кросби в курсе ситуации (Роб Росси)

хочет определиться с контрактом Летанга, потом – переговоры с Малкиным.

Как сообщает журналист The Athletic Роб России, первым приоритетом клуба сейчас является договоренность с 35-летним защитником .

Когда руководство поймет ситуацию со сроком и суммой его контракта, то намерено активизировать переговоры с 35-летним форвардом .

По сообщениям нескольких источников в клубе, новый владелец клуба – холдинг Fenway Sports Group (FSG) – стремится сохранить Летанга и Малкина в «Питтсбурге» вплоть до завершения ими карьеры.

Это было частью письменного плана, который генменеджер Рон Хекстолл представил руководству FSG ближе к концу регулярного сезона .

Отмечается, что FSG считает сохранение Летанга и Малкина гарантией того, что капитан команды отыграет в «Пингвинс» всю карьеру.

Текущий контракт 34-летнего игрока с клубом будет действовать еще 3 сезона.

Утверждается, что руководство держит его в курсе относительно текущих переговоров с Летангом и Малкиным – двумя его ближайшими друзьями в команде.

«Питтсбург» предлагал Малкину и Летангу контракты на 3 года с кэпхитом 5 млн долларов. Кросби недоволен условиями (Роб Росси)