Президент «Питтсбурга» о продлении Малкина и Летанга: «Это должны быть разумные условия, которые не свяжут нам руки»

Президент по хоккейным операциям высказался о ситуации с и .

13 июля форвард и защитник «пингвинов» могут стать неограниченно свободными агентами.

«Дело не в том, что мы в них не заинтересованы. Мы хотим их продлить, но это должны быть разумные условия, которые не оставят нас со связанными руками.

Если этого не произойдет, они уйдут. Для нас это очень просто. Но мы хотим их продлить. Они должны согласиться на разумные условия, иначе они уйдут», — сказал .

Ранее сообщалось, что Малкин готов пойти на сокращение зарплаты. Его кэпхит – 9,5 млн долларов.