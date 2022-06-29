Летанг хочет контракт на 5 лет с зарплатой 8+ млн долларов. «Питтсбург» дает 3 года (The Athletic)

хочет контракт на 5 лет с зарплатой 8+ млн долларов, предлагает 3 года.

Клуб пока не договорился с 35-летним защитником о новом контракте.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба хочет получить прибавку к зарплате. По условиям контракта, срок действия которого истекает в июле, его кэпхит составляет 7,25 миллиона долларов.

Летанг по итогам сезона занял 7-е место в голосовании на «Норрис Трофи». Он набрал 68 (10+58) очков в 78 матчах регулярного чемпионата при полезности «+20» и среднем времени на льду 25:46.

В 7 матчах Кубка Стэнли у него 4 (1+3) очка при полезности «минус 3».