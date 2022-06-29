Вячеслав Фетисов: «Малкин подойдет любому клубу НХЛ, он будет интересен абсолютно всем. Он один из лучших хоккеистов мира»

Теги возможные переходы Питтсбург Вячеслав Фетисов Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что Евгений Малкин подойдет любому клубу НХЛ.

«Малкин подойдет любому клубу НХЛ, он будет интересен абсолютно всем. Он один из лучших хоккеистов мира и за все времена. Он умеет делать все на хоккейной площадке.

Его время еще точно не прошло. И роль его в «Питтсбурге» особая, я думаю, что после прекращения контракта с этой командой, у него будет масса предложений, которые, может, даже будут лучше», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и выиграл с ним 3 Кубка Стэнли. 

Ранее сообщалось, что Малкин готов пойти на сокращение зарплаты. По контракту, срок действия которого истекает в июле, его кэпхит составлял 9,5 млн долларов. 

Переговоры «Питтсбурга» с Малкиным идут нерегулярно. Некоторые представители клуба считают, что он уйдет (The Athletic)

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