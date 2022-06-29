Вячеслав Фетисов: «Малкин подойдет любому клубу НХЛ, он будет интересен абсолютно всем. Он один из лучших хоккеистов мира»

считает, что Евгений Малкин подойдет любому клубу .

«Малкин подойдет любому клубу НХЛ, он будет интересен абсолютно всем. Он один из лучших хоккеистов мира и за все времена. Он умеет делать все на хоккейной площадке.

Его время еще точно не прошло. И роль его в «Питтсбурге» особая, я думаю, что после прекращения контракта с этой командой, у него будет масса предложений, которые, может, даже будут лучше», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и выиграл с ним 3 Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Малкин готов пойти на сокращение зарплаты. По контракту, срок действия которого истекает в июле, его кэпхит составлял 9,5 млн долларов.

Переговоры «Питтсбурга» с Малкиным идут нерегулярно. Некоторые представители клуба считают, что он уйдет (The Athletic)