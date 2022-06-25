Кучеров – 1-й россиянин в истории с 20 очками в финалах Кубка Стэнли. Он побил рекорд Федорова

– 1-й россиянин в истории с 20 очками в финалах Кубка Стэнли.

Форвард забросил шайбу в пятом матче финальной серии против «Колорадо» (3:2, 2-3).

В 22 матчах в финалах Кубка Стэнли на его счету стало 20 (6+14) очков.

Кучеров набрал 3 (1+2) балла в 6 матчах против «Чикаго» в 2015 году, 8 (1+7) – в 6 матчах против «Далласа» в 2020 году, 5 (3+2) – в 5 матчах против «Монреаля» в 2021 году и 4 (1+3) – в 5 матчах против «Колорадо» в этом году.

Он обошел Сергея Федорова, набравшего в четырех финалах Кубка Стэнли за 19 (8+11) баллов в 17 играх.

На третьем месте среди россиян идет с 18 (8+10) очками в 25 матчах в четырех финалах за «Питтсбург».

Кучеров делит лидерство среди действующих игроков с Сидни Кросби из . У канадца 20 (4+16) очков в 25 матчах в четырех финалах за «Питтсбург».

Рекорд лиги принадлежит Жану Беливо – 62 (30+32) очка в 64 матчах в финалах. Второе место у Уэйна Гретцки – 53 (18+35) балла в 31 матче, третье – у Горди Хоу – 50 (18+32) баллов в 55 играх.

Кучеров забросил 8-ю шайбу в этом плей-офф. У него 27 очков в 22 матчах