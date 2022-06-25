Кучеров – 1-й россиянин в истории с 20 очками в финалах Кубка Стэнли. Он побил рекорд Федорова

Теги рейтинги Питтсбург Тампа-Бэй Кубок Стэнли Детройт Евгений Малкин Сидни Кросби Сергей Федоров Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Горди Хоу Жан Беливо Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров – 1-й россиянин в истории с 20 очками в финалах Кубка Стэнли.

Форвард «Тампы» забросил шайбу в пятом матче финальной серии против «Колорадо» (3:2, 2-3). 

В 22 матчах в финалах Кубка Стэнли на его счету стало 20 (6+14) очков.

Кучеров набрал 3 (1+2) балла в 6 матчах против «Чикаго» в 2015 году, 8 (1+7) – в 6 матчах против «Далласа» в 2020 году, 5 (3+2) – в 5 матчах против «Монреаля» в 2021 году и 4 (1+3) – в 5 матчах против «Колорадо» в этом году. 

Он обошел Сергея Федорова, набравшего в четырех финалах Кубка Стэнли за «Детройт» 19 (8+11) баллов в 17 играх.

На третьем месте среди россиян идет Евгений Малкин с 18 (8+10) очками в 25 матчах в четырех финалах за «Питтсбург». 

Кучеров делит лидерство среди действующих игроков с Сидни Кросби из «Питтсбурга». У канадца 20 (4+16) очков в 25 матчах в четырех финалах за «Питтсбург». 

Рекорд лиги принадлежит Жану Беливо – 62 (30+32) очка в 64 матчах в финалах. Второе место у Уэйна Гретцки – 53 (18+35) балла в 31 матче, третье – у Горди Хоу – 50 (18+32) баллов в 55 играх. 

Кучеров забросил 8-ю шайбу в этом плей-офф. У него 27 очков в 22 матчах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные