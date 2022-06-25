Форвард «Тампы» Палат забросил 12-ю победную шайбу в плей-офф НХЛ за карьеру. В этом розыгрыше – 3-ю

Ондржей Палат забросил 12-ю победную шайбу в плей-офф за карьеру.

Чешский нападающий принес команде победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с (3:2, 2-3 в серии).

Его признали первой звездой матча.

В текущем плей-офф на счету Палата стало 20 (11+9) очков в 22 матчах. Победный гол стал для него 12-м за карьеру в плей-офф НХЛ (в текущем розыгрыше – 3-м).

Среди действующих игроков больше только у (14) и (13).

Рекорд лиги у Бретта Халла и Уэйна Гретцки (по 24), среди европейцев лучшее достижение у соотечественника Палата – Яромира Ягра (16).