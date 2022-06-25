Форвард «Тампы» Палат забросил 12-ю победную шайбу в плей-офф НХЛ за карьеру. В этом розыгрыше – 3-ю

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Ондржей Палат забросил 12-ю победную шайбу в плей-офф НХЛ за карьеру.

Чешский нападающий «Тампы» принес команде победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:2, 2-3 в серии). 

Его признали первой звездой матча. 

В текущем плей-офф на счету Палата стало 20 (11+9) очков в 22 матчах. Победный гол стал для него 12-м за карьеру в плей-офф НХЛ (в текущем розыгрыше – 3-м).

Среди действующих игроков больше только у Джо Павелски (14) и Евгения Малкина (13). 

Рекорд лиги у Бретта Халла и Уэйна Гретцки (по 24), среди европейцев лучшее достижение у соотечественника Палата – Яромира Ягра (16). 

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