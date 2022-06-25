Форвард «Тампы» Палат забросил 12-ю победную шайбу в плей-офф НХЛ за карьеру. В этом розыгрыше – 3-ю

Ондржей Палат забросил 12-ю победную шайбу в плей-офф НХЛ за карьеру.
Чешский нападающий «Тампы» принес команде победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:2, 2-3 в серии).
Его признали первой звездой матча.
В текущем плей-офф на счету Палата стало 20 (11+9) очков в 22 матчах. Победный гол стал для него 12-м за карьеру в плей-офф НХЛ (в текущем розыгрыше – 3-м).
Среди действующих игроков больше только у Джо Павелски (14) и Евгения Малкина (13).
Рекорд лиги у Бретта Халла и Уэйна Гретцки (по 24), среди европейцев лучшее достижение у соотечественника Палата – Яромира Ягра (16).