Кучеров разделил 3-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ среди россиян с Федоровым (52)

забил 52-й гол в плей-офф и разделил 3-е место среди россиян.

Форвард отличился в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:2, 2-3).

На его счету стало 52 шайбы в 135 матчах в плей-офф за карьеру.

Кучеров разделил 3-е место в истории среди российских игроков с (52 шайбы в 183 матчах).

Лидирует Александр Овечкин (72 в 147), на втором месте идет (67 в 177).

Кучеров – 1-й россиянин в истории с 20 очками в финалах Кубка Стэнли. Он побил рекорд Федорова