Кучеров разделил 3-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ среди россиян с Федоровым (52)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров забил 52-й гол в плей-офф НХЛ и разделил 3-е место среди россиян.

Форвард «Тампы» отличился в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:2, 2-3). 

На его счету стало 52 шайбы в 135 матчах в плей-офф за карьеру. 

Кучеров разделил 3-е место в истории среди российских игроков с Сергеем Федоровым (52 шайбы в 183 матчах). 

Лидирует Александр Овечкин (72 в 147), на втором месте идет Евгений Малкин (67 в 177). 

Кучеров – 1-й россиянин в истории с 20 очками в финалах Кубка Стэнли. Он побил рекорд Федорова

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