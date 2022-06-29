Переговоры «Питтсбурга» с Малкиным идут нерегулярно. Некоторые представители клуба считают, что он уйдет (The Athletic)

«Питтсбург» и Евгений Малкин не обсуждают новый контракт регулярно.
Как сообщает The Athletic, переговоры между клубом и 35-летним игроком не активизировались.
При этом многие агенты и некоторые представители клуба считают, что игрок покинет клуб и выйдет на рынок свободных агентов.
Ранее сообщалось, что Малкин готов пойти на сокращение зарплаты. По контракту, срок действия которого истекает в июле, его кэпхит составлял 9,5 миллиона долларов.
Российский нападающий был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2004 под общим 2-м номером. Он выступает за клуб с 2006 года и выиграл с ним 3 Кубка Стэнли.