Переговоры «Питтсбурга» с Малкиным идут нерегулярно. Некоторые представители клуба считают, что он уйдет (The Athletic)

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«Питтсбург» и Евгений Малкин не обсуждают новый контракт регулярно.

Как сообщает The Athletic, переговоры между клубом и 35-летним игроком не активизировались. 

При этом многие агенты и некоторые представители клуба считают, что игрок покинет клуб и выйдет на рынок свободных агентов. 

Ранее сообщалось, что Малкин готов пойти на сокращение зарплаты. По контракту, срок действия которого истекает в июле, его кэпхит составлял 9,5 миллиона долларов. 

Российский нападающий был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2004 под общим 2-м номером. Он выступает за клуб с 2006 года и выиграл с ним 3 Кубка Стэнли. 

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