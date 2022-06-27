Новиков о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Это дискриминация, наши ребята проливают кровь. Вопросы на уровне ООН, нужно биться»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Олег Твердовский НХЛ Юрий Новиков ООН Крылья Советов Валерий Ничушкин Политика Хоккей

Юрий Новиков раскритиковал запрет привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Колорадо» выиграл финальную серию, победив «Тампа-Бэй» в шестом матче (2:1, 4-2).

– Тут специалисты и другие люди начали писать: «Не привезут к нам Кубок Стэнли и не надо». Но как так можно говорить? За Кубок Стэнли наши ребята, можно сказать, умирают и проливают свою кровь в прямом и переносном смысле. Они сражаются, а мы говорим – и не надо…

Как это не надо?! Нужно биться за это! Такие вопросы перешли на уровень ООН. Почему мы боимся их обсуждать? Надо полностью менять политику на международной арене, свое мнение необходимо отстаивать.

Я до сих пор храню фотографию, когда Олег Твердовский привозил Кубок Стэнли в «Крылья Советов». Это на всю жизнь! Вот Ничушкин поставит его на стадионе в Челябинске, и любой ребенок сможет подойти, обнять Кубок и загадать тоже его выиграть.

– Ничушкин говорит, что ему придется вместо Челябинска привезти Кубок Стэнли в Дубай.

– Это хороший вариант, если он весь Челябинск перевезет в Дубай – оплатит самолеты и пароходы.

То, что Кубок не разрешают привозить в Россию, это дискриминация и безобразие. Должна быть официальная нота на уровне посольств, – сказал заслуженный тренер России.

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