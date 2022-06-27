Новиков о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Это дискриминация, наши ребята проливают кровь. Вопросы на уровне ООН, нужно биться»

раскритиковал запрет привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Колорадо» выиграл финальную серию, победив в шестом матче (2:1, 4-2).

– Тут специалисты и другие люди начали писать: «Не привезут к нам Кубок Стэнли и не надо». Но как так можно говорить? За Кубок Стэнли наши ребята, можно сказать, умирают и проливают свою кровь в прямом и переносном смысле. Они сражаются, а мы говорим – и не надо…

Как это не надо?! Нужно биться за это! Такие вопросы перешли на уровень ООН. Почему мы боимся их обсуждать? Надо полностью менять политику на международной арене, свое мнение необходимо отстаивать.

Я до сих пор храню фотографию, когда привозил Кубок Стэнли в . Это на всю жизнь! Вот Ничушкин поставит его на стадионе в Челябинске, и любой ребенок сможет подойти, обнять Кубок и загадать тоже его выиграть.

– Ничушкин говорит, что ему придется вместо Челябинска привезти Кубок Стэнли в Дубай.

– Это хороший вариант, если он весь Челябинск перевезет в Дубай – оплатит самолеты и пароходы.

То, что Кубок не разрешают привозить в Россию, это дискриминация и безобразие. Должна быть официальная нота на уровне посольств, – сказал заслуженный тренер России.

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