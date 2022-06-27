Рене Фазель: «Для всех игроков победа в Кубке Стэнли – мечта, она исполнилась для Ничушкина. Кубок вернется в Россию – это вопрос времени»

отреагировал на победу «Колорадо» в финале Кубка Стэнли против «Тампы» (4-2).

«Это был очень красивый финал! Серия была просто прекрасная! Качество хоккея на высшем уровне.

С одной стороны, «Колорадо» – это молодая команда, которая очень голодна до побед. Они выходят на финальную серию против «Тампы», у которой две победы подряд в Кубке Стэнли. Это дает дополнительную мотивацию. Я обожаю подобные игры. Это невероятно быстрые и динамичные матчи.

С другой стороны, такая развязка – это что-то невероятное. Я в восторге!

Для всех игроков победа в Кубке Стэнли – это мечта. Теперь она исполнилась для Ничушкина. Когда человек начинает играть в хоккей, он всегда думает о том, как поднимет Кубок Стэнли над головой.

Конечно, олимпийская медаль и мировое чемпионство – это, безусловно, важные победы. Но Кубок Стэнли – это что-то особенное и важное для каждого хоккеиста. Все российские игроки мечтают об этом», – сказал бывший президент Международной федерации хоккея.

Также экс-глава ИИХФ высказался о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию.

«Привезти Кубок Стэнли в Россию? Это хорошая традиция. Но сейчас все в руках руководства НХЛ. Все будет зависеть от их ответа.

Но я уверен, что рано или поздно Кубок Стэнли вновь вернется в Россию. Это просто вопрос времени», – сказал Фазель.

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