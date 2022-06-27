Александр Кожевников: «Ничушкин – красавец, был лидером «Колорадо» в этом сезоне и заслужил Кубок Стэнли»

после победы «Колорадо» в Кубке Стэнли отметил .

«Колорадо» победил «Тампу» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

– Ничушкин – большой молодец, его можно только поздравить. Валера – красавец, был лидером «Колорадо» в этом сезоне и заслужил Кубок Стэнли.

– У него была серия из 91 матча без шайб. Что помогло преодолеть?

– Прежде всего, трудолюбие и характер самого Ничушкина. Не оглядывался на эту серию, работал.

И давайте отметим роль тренера, который доверял Валере и раскрыл его возможности. Доверие вообще штука хорошая. Победа «Колорадо» – это прежде всего тренерская работа.

– за три года проиграл три финала Кубка Стэнли с тремя разными клубами.

– Стечение обстоятельств, но он ведь играл и каждый раз доходил до финала. Три раза добраться до решающего матча – это тоже великолепный результат. Думаю, с четвертой попытки выиграет. Перри – упорный игрок, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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