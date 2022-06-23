Флери может вернуться в «Питтсбург». Он отказался переходить в «Вашингтон» в прошлом году (Эллиотт Фридман)

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Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери может вернуться в «Питтсбург».

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Флери – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Он играл за клуб с 2003 по 2017 год.

Вратарь может стать неограниченно свободным агентом 13 июля.

«Я думаю, есть шанс, что Флери вернется в «Питтсбург». Я думаю, это возможно.

В прошлом году «Вашингтон» очень сильно хотел получить Флери, а он такой: «Возможно, я захочу вернуться в Питтсбург», и я не думаю, что смогу играть за «Кэпиталс», – сказал Фридман.

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