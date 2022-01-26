«Вашингтон» хочет выменять Флери у «Чикаго» (Эллиотт Фридман)

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Вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери может оказаться в «Вашингтоне»

«Мы должны подготовиться к возможному приходу Марка-Андре Флери в «Вашингтон». 

По крайней мере, «Кэпиталс» занимаются этим вопросом», – написал инсайдер Эллиотт Фридман в своем материале на Sportsnet. 

37-летний канадец провел в нынешнем сезоне 37 матчей, в которых отразил 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,76. В его активе 3 матча на ноль. 

Флери перешел в «Блэкхокс» летом прошлого года в результате обмена из «Вегаса». Этот сезон – последний по его текущему контракту с кэпхитом 7 миллионов долларов. 

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