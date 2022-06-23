Купер про гол «Колорадо» в овертайме: «Сердце разрывается – очень обидно за игроков. Игра должна была продолжаться»

высказался о победном голе «Колорадо» в игре с (3:2 ОТ).

Во время взятия ворот на площадке находились шесть полевых игроков «Эвеланш».

Счет в финальной серии Кубка Стэнли – 3-1 в пользу .

«Вы поймете, что я имею в виду, когда увидите победный гол. Сердце разрывается – очень обидно за игроков, потому что я думаю, что игра должна была продолжаться», – сказал тренер «Тампы».

Кажется, у «Тампы» все плохо: чемпионы пропустили нелепые шайбы и вот-вот лишатся титула. Купер негодует из-за засчитанного гола в овертайме