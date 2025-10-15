Георгиев может вернуться в КХЛ. Вратарем интересуются несколько клубов, права на него у «Спартака» (Hockey News Hub)
Александр Георгиев может вернуться в КХЛ.
По информации Hockey News Hub, 29-летним голкипером интересуются несколько клубов лиги. Права на него принадлежат «Спартаку».
В прошлом сезоне Георгиев провел 49 матчей за «Колорадо» и «Сан-Хосе», отражая 87,5% бросков. Сейчас он находится в фарм-клубе «Баффало» в АХЛ.
Всего за карьеру на его счету голкипера 323 игры в НХЛ при 90,3% сэйвов в среднем за матч.
«Баффало» выставил Георгиева на драфт отказов. В сентябре «Сэйбрс» подписали с ним контракт на год
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Hockey News Hub
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости