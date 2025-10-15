  • Спортс
  Кочетков помещен в долгосрочный список травмированных. Вратарь «Каролины» пропускает 6-матчевую выездную серию
Кочетков помещен в долгосрочный список травмированных. Вратарь «Каролины» пропускает 6-матчевую выездную серию

Петр Кочетков переведен «Каролиной» в долгосрочный список травмированных.

26-летний российский голкипер еще не играл в этом сезоне. Сообщалось, что он получил травму нижней части тела.

Теперь стало известно, что Кочетков помещен в долгосрочный список травмированных хоккеистов. Он не полетел с командой на выездную серию из шести матчей, которая завершится 26 октября.

Подробная статистика выступлений Петра в сезоне-2024/25 доступна здесь.

«Хоккей никогда не был для меня только про деньги». Интервью Петра Кочеткова

Что я жду от русских в этом сезоне НХЛ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Herald
