Кочетков помещен в долгосрочный список травмированных. Вратарь «Каролины» пропускает 6-матчевую выездную серию

Петр Кочетков переведен «Каролиной» в долгосрочный список травмированных.

26-летний российский голкипер еще не играл в этом сезоне. Сообщалось, что он получил травму нижней части тела.

Теперь стало известно, что Кочетков помещен в долгосрочный список травмированных хоккеистов. Он не полетел с командой на выездную серию из шести матчей, которая завершится 26 октября.

