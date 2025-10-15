«Хоккей – гордость России, наша «Красная машина», символ воли к победе и командной работы. Это наш вклад в воспитание сильного и здорового поколения». Кремлев о ГК «РОЛЬФ» и ФХР

Умар Кремлев прокомментировал начало сотрудничества «РОЛЬФ» с ФХР.

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией хоккея России и Группой компаний «РОЛЬФ». Документ подписали первый вице-президент ФХР , главный тренер сборной «Россия-25» Роман Ротенберг и собственник «РОЛЬФ» Умар Кремлев .

«Хоккей – это гордость России, наша «Красная машина», символ характера, воли к победе и командной работы.

Эти принципы близки «РОЛЬФ» – мы тоже строим все на единстве, доверии и ответственности за результат. Наш цвет – красный, цвет энергии, лидерства и движения вперед. Мы делаем ставку на будущее – на развитие побед, которые еще впереди.

Понимаем, что хоккей – один из самых затратных видов спорта, и не каждая семья может позволить себе экипировку или сборы. Поэтому «РОЛЬФ» готовит грантовую программу для юных хоккеистов и станет партнером федерального проекта «Хоккей России исполняет мечты».

Для нас это не просто благотворительная инициатива, а вклад в воспитание сильного, уверенного и здорового поколения. Мы хотим, чтобы у каждого ребенка, где бы он ни жил, был шанс выйти на лед и почувствовать себя частью большой команды страны», – сказал российский бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Кремлев.