  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Хоккей – гордость России, наша «Красная машина», символ воли к победе и командной работы. Это наш вклад в воспитание сильного и здорового поколения». Кремлев о ГК «РОЛЬФ» и ФХР
0

«Хоккей – гордость России, наша «Красная машина», символ воли к победе и командной работы. Это наш вклад в воспитание сильного и здорового поколения». Кремлев о ГК «РОЛЬФ» и ФХР

Умар Кремлев прокомментировал начало сотрудничества «РОЛЬФ» с ФХР.

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией хоккея России и Группой компаний «РОЛЬФ». Документ подписали первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия-25» Роман Ротенберг и собственник «РОЛЬФ» Умар Кремлев.

«Хоккей – это гордость России, наша «Красная машина», символ характера, воли к победе и командной работы.

Эти принципы близки «РОЛЬФ» – мы тоже строим все на единстве, доверии и ответственности за результат. Наш цвет – красный, цвет энергии, лидерства и движения вперед. Мы делаем ставку на будущее – на развитие побед, которые еще впереди.

Понимаем, что хоккей – один из самых затратных видов спорта, и не каждая семья может позволить себе экипировку или сборы. Поэтому «РОЛЬФ» готовит грантовую программу для юных хоккеистов и станет партнером федерального проекта «Хоккей России исполняет мечты».

Для нас это не просто благотворительная инициатива, а вклад в воспитание сильного, уверенного и здорового поколения. Мы хотим, чтобы у каждого ребенка, где бы он ни жил, был шанс выйти на лед и почувствовать себя частью большой команды страны», – сказал российский бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Кремлев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ФХР
logoФХР
logoУмар Кремлев
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
бизнес
детский хоккей
автомобили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ФХР и авторетейлер ГК «РОЛЬФ» объявили у сотрудничестве. Роман Ротенберг и Умар Кремлев подписали документ
436 минут назадФото
Главные новости
Павел Лысенков: «Спронг и Мартин адекватно отреагировали на то, что Никитин не ставит их в состав. Мне сказали, что скандала нет»
4 минуты назад
Ротенберг о ФХР и ГК «РОЛЬФ»: «Рады соглашению с таким мощным партнером. Мы живем в не самое простое время, но это лишь дополнительный повод усиливать работу по развитию хоккея»
15 минут назад
ФХР и авторетейлер ГК «РОЛЬФ» объявили у сотрудничестве. Роман Ротенберг и Умар Кремлев подписали документ
436 минут назадФото
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Юта» примет «Калгари», «Сент-Луис» проведет матч с «Чикаго»
250 минут назад
Ротенберг об Овечкине в «Динамо»: «Хотим видеть Сашу в России, но не вправе решать за него. Мы вместе играли летом, он в прекрасной форме»
752 минуты назад
КХЛ. «Локомотив» сыграет с ЦСКА, СКА встретится с «Нефтехимиком», «Спартак» уступил «Амуру», «Адмирал» победил «Ладу»
9955 минут назад
Георгиев может вернуться в КХЛ. Вратарем интересуются несколько клубов, права на него у «Спартака» (Hockey News Hub)
359 минут назад
Протас о шайбе «Тампе»: «Даже моя мама забила бы после такого паса. Макмайкл сделал все для меня, великолепная работа»
2сегодня, 14:36Видео
Ротенберг о Демидове: «Общался с Ваней в 7 утра, поздравил с заброшенной шайбой. Он всегда на связи, спрашивает и хочет развиваться»
13сегодня, 14:10
Николишина не забрали из списка отказов «Барыса». Форвард отправлен в фарм-клуб из чемпионата Казахстана
3сегодня, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»
сегодня, 14:21
Десятков об 1:6 с «Адмиралом»: «Ладе» слишком тяжело даются голы. Результат предопределила игра спецбригад»
сегодня, 13:26
Тренер «Амура» Гальченюк о 2+1 у Коротких со «Спартаком»: «Он опоздал на собрание на 30 секунд и не должен был играть. Игнат извинился, и команда его простила»
2сегодня, 12:48
«Адмирал» разгромил «Ладу» – 6:1. Гутик и Старков набрали по 4 очка
2сегодня, 12:10
Томпсон о Уилсоне: «Душа и сердце «Вашингтона», он невероятен. Том может дать импульс команде, будь то мощный силовой или важный гол»
2сегодня, 11:29
Каменский о ситуации с голом СКА: «Грубейшая ошибка судьи, надо провести расследование. Надеемся, что больше такого не будет»
2сегодня, 09:13
«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Динамо». Ждем всех на домашних играх против москвичей на «СКА Арене»!
сегодня, 09:00Реклама
Стаал провел 900-й матч за «Каролину» – 4-й игрок в истории клуба с таким достижением. Больше только у Фрэнсиса, Уэсли и Эрика Стаала
2сегодня, 08:40
Рябыкин о словах Дементьева про эпизод с травмой Сергеева: «Реакция «Локомотива» – возмущение. Да, Плотников не шел «убивать», но нарушение крайне травмоопасное»
2сегодня, 07:55
Салливан о «Рейнджерс» с 0 голов в 3 играх дома в сезоне: «Если продолжим создавать моменты такими же темпами, то начнем забивать. Наши игроки очень талантливы»
1сегодня, 07:25