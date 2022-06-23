Во время победного гола «Колорадо» «Тампе» в овертайме на льду находились 6 полевых игроков «Эвеланш»

Победная шайба форварда «Колорадо» Назема Кадри в овертайме матча финала Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 3-1 в серии), возможно, была заброшена с нарушением правил.
Во время взятия ворот на площадке находились шесть полевых игроков «Эвеланш».
Возможно, лайнсмены посчитали, что нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон (хоккеист у борта) уже не участвует в игре и, следовательно, нарушения нет.
Кажется, у «Тампы» все плохо: чемпионы пропустили нелепые шайбы и вот-вот лишатся титула. Купер негодует из-за засчитанного гола в овертайме