СКА хочет подписать вратаря и активно изучает варианты на рынке («Советский спорт»)

СКА хочет усилить позицию вратаря.

По данным «Советского спорта», СКА заинтересован в подписании голкипера. Клуб из Санкт-Петербурга активно изучает варианты на рынке.

В сезоне-2025/26 за СКА уже сыграли три вратаря. Артемий Плешков провел 7 матчей (94,6% отраженных бросков), Егор Заврагин – 6 (93%), а Сергей Иванов – 2 (81,6%).

Команда тренера Игоря Ларионова занимает 8-е место в таблице Западной конференции FONBET КХЛ.

Ранее сообщалось , что голкипер «Баффало» Александр Георгиев может вернуться в КХЛ. Права на него принадлежат в лиге «Спартаку».