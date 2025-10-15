СКА хочет подписать вратаря и активно изучает варианты на рынке («Советский спорт»)
СКА хочет усилить позицию вратаря.
По данным «Советского спорта», СКА заинтересован в подписании голкипера. Клуб из Санкт-Петербурга активно изучает варианты на рынке.
В сезоне-2025/26 за СКА уже сыграли три вратаря. Артемий Плешков провел 7 матчей (94,6% отраженных бросков), Егор Заврагин – 6 (93%), а Сергей Иванов – 2 (81,6%).
Команда тренера Игоря Ларионова занимает 8-е место в таблице Западной конференции FONBET КХЛ.
Ранее сообщалось, что голкипер «Баффало» Александр Георгиев может вернуться в КХЛ. Права на него принадлежат в лиге «Спартаку».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости