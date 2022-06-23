НХЛ о победном голе «Колорадо» в матче с «Тампой»: «Судьи не увидели нарушения численного состава»

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НХЛ выступила с заявлением по поводу гола «Колорадо» в овертайме матча с «Тампой» (3:2 ОТ).

Во время взятия ворот на площадке находились шесть полевых игроков «Эвеланш».

Счет в финальной серии Кубка Стэнли – 3-1 в пользу «Колорадо».

«Штраф за нарушение численного состава — это то решение, которое может быть вынесено любым из четырех судей на льду.

После матча отдел хоккейных операций встречался с четырьмя арбитрами в соответствии с обычным протоколом. Обсуждая победный гол, каждый из рефери сообщил, что они не увидели нарушения численного состава в этом эпизоде.

Это решение, которое не подлежит просмотру ни в видеокомнате, ни судьями на льду», — говорится в заявлении лиги.

Кажется, у «Тампы» все плохо: чемпионы пропустили нелепые шайбы и вот-вот лишатся титула. Купер негодует из-за засчитанного гола в овертайме 

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