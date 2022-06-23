Купер о «Тампе»: «Игроки пробились в 3-й финал Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат, когда правила направлены против тебя, потому что лига хочет паритета»

высказался о своей работе в .

«Я был частью некоторых душераздирающих поражений и поражений от команд, которые выбивали нас, и был с группой игроков, которые просто сражаются, сражаются и сражаются. И они пробились в третий финал Кубка Стэнли подряд.

В эпоху потолка [зарплат], когда… когда это так [чертовски] тяжело, и правила направлены против тебя, потому что лига хочет паритета. И мне это нравится в ней. Это делает ее [лигу] еще сложнее», – сказал главный тренер «Тампы» после поражения от «Колорадо» (2:3).