Хедман об 1-3 с «Колорадо»: «Такого раньше не было, но «Тампа» – стойкая команда. Мы все еще в игре»

Защитник высказался о серии с в финале Кубка Стэнли.

«Мы проигрываем 1-3, такого раньше не было. Но если есть что-то, что я знаю об этой группе игроков, так это то, что мы хорошо реагируем на неприятности. Мы – стойкая команда. Мы верим в то, что у нас есть.

Мы будем двигаться от игры к игре. В плей-офф бывают взлеты и падения, особенно в таком финале, как этот. Это трудно принять.

Я ничего не знаю об упущенной возможности. Мы все еще в игре. Это тяжелое поражение, но мы еще не выбыли.

Мы просто должны встать завтра, выйти и сосредоточиться на одной игре», – сказал Хедман.