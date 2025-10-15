Лажуа о бане в Петербурге: «Было классно, мы всей командой пошли, мне сказали, что она одна из лучших в России. Мне нравится в Омске, в РФ вообще отличные города»
Канадский защитник «Авангарада» Максим Лажуа оценил города РФ и русскую баню.
– Мне нравится в Омске. Мы постоянно ходим на ужин в рестораны, они там отличные. Погода такая же, как у меня дома в Канаде, поэтому никаких проблем нет.
– Какие города в России вам еще понравились?
– Могу отметить Санкт-Петербург и Екатеринбург. В России вообще отличные города. Теперь жду того, чтобы увидеть и другие.
Мне нравится узнавать новые города, посещать новые рестораны, для меня это интересный опыт. Если бы я путешествовал самостоятельно, я б не смог увидеть такое количество интересных мест. Так что это в числе преимуществ моей работы.
– Наиль Якупов рассказал, что легионеров команды сводили в баню.
– Да, это было классно. Всей командой мы пошли в баню в Санкт-Петербурге, мне сказали, что она одна из лучших в России, – сказал Лажуа.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
