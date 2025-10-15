  • Спортс
ФХР и авторетейлер ГК «РОЛЬФ» объявили у сотрудничестве. Роман Ротенберг и Умар Кремлев подписали документ

Федерацией хоккея России объявила о сотрудничестве с Группой компаний «РОЛЬФ».

«В Москве, в пресс-центре ТАСС, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией хоккея России и Группой компаний «РОЛЬФ».

Соглашение закрепляет стратегическое партнерство, объединяющее поддержку сборной России по хоккею, развитие детско-юношеских программ и повышение доступности спорта для детей и семей по всей стране.

Документ подписали первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия-25» Роман Ротенберг и собственник «РОЛЬФ» Умар Кремлев.

Сотрудничество охватывает развитие хоккейной инфраструктуры, совместные образовательные и социальные проекты, детский, массовый, адаптивный хоккей, а также инициативы, направленные на популяризацию вида спорта.

В частности, «РОЛЬФ» примет участие в федеральной программе «Хоккей России исполняет мечты» и создаст грантовую поддержку для юных хоккеистов – чтобы талантливые дети из регионов могли получить экипировку, обучение и возможность участия в турнирах.

Соглашение также предполагает техническое партнерство – «РОЛЬФ» станет официальным автомобильным партнером Федерации хоккея России и сборной России по хоккею, обеспечивая транспортную и сервисную поддержку команд.

Партнерство «РОЛЬФ» и Федерация хоккея России – важный шаг в реализации приоритетов, обозначенных президентом России Владимиром Путиным: развитие массового спорта и создание условий для занятий физкультурой детей из семей с невысокими доходами.

Компания развивает экосистему сервисов и активно реализует социальные проекты в сфере образования, безопасности дорожного движения и спорта. Поддержка хоккея – логичное продолжение миссии «РОЛЬФ» по развитию массового спорта и воспитанию сильного, здорового поколения», – говорится в заявлении ФХР.

Как сообщает Федерация хоккея России, ГК «РОЛЬФ» – лидер российского авторитейла с 34-летней историей, развивающий экосистему сервисов для комфортного и безопасного владения личным транспортом. С 2024 года владельцем компании является российский бизнесмен, спортивный функционер и благотворитель Умар Кремлев. Благодаря устойчивой стратегии и фокусу на инновации «РОЛЬФ» входит в топ-20 лучших работодателей России по версиям hh.ru и Forbes, продолжая укреплять позиции лидера автомобильного рынка.

Фото: fhr.ru

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ФХР
