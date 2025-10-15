  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид станет лучшим игроком сезона по версии ESPN, Кучеров – 5-й, Василевский – 12-й, Капризов – 15-й, Овечкин – 29-й, Панарин – 38-й, Бобровский – 47-й, Мичков – 87-й
2

Макдэвид станет лучшим игроком сезона по версии ESPN, Кучеров – 5-й, Василевский – 12-й, Капризов – 15-й, Овечкин – 29-й, Панарин – 38-й, Бобровский – 47-й, Мичков – 87-й

Никита Кучеров попал в топ-5 лучших игроков сезона-2025/26 по ожиданиям ESPN.

Комментаторы, аналитики, репортеры и редакторы ESPN сделали предположения относительно возможной эффективности хоккеистов в нынешнем сезоне по сравнению с другими игроками. На основе их мнений был составлен топ-100 лучших и самых ценных хоккеистов.

Рейтинг снова возглавил Коннор Макдэвид. Нападающий «Эдмонтона» занял первое место, как и в сезонах 2024/25, 2023/24, 2022/22, 2021/22.

В топ-10 был включен один российский хоккеист – форвард «Тампы» Никита Кучеров. В топ-100 попали десять россиян.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Кэйл МакарКолорадо»)
 
3. Нэтан МаккиннонКолорадо»)
 
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
 
5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
 
6. Коннор Хеллибак («Виннипег»)
 
7. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
 
8. Остон Мэттьюс («Торонто»)
 
9. Джек Айкел («Вегас»)
 
10. Микко Рантанен («Даллас»)

...

12. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») 

...

14. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

15. Кирилл Капризов («Миннесота»)

...

29. Александр Овечкин («Вашингтон»)

...

38. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

...

47. Сергей Бобровский («Флорида»)

...

66. Илья Сорокин («Айлендерс»)
 

87. Матвей Мичков («Филадельфия»)

...

96. Михаил Сергачев («Юта»).

Весь рейтинг доступен здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN
logoКэйл Макар
logoЛеон Драйзайтль
logoНикита Кучеров
logoКоннор Макдэвид
logoНэтан Маккиннон
logoНХЛ
ESPN
logoТампа-Бэй
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoКоннор Хеллибак
logoМикко Рантанен
logoКуинн Хьюз
logoДаллас
logoВанкувер
logoВиннипег
logoВегас
logoДжек Айкел
logoОстон Мэттьюс
logoТоронто
logoСергей Бобровский
logoМихаил Сергачев
logoИлья Сорокин
logoАртемий Панарин
logoИгорь Шестеркин
logoАйлендерс
logoАндрей Василевский
logoРейнджерс
logoМиннесота
logoКирилл Капризов
logoАлександр Овечкин
logoЮта
logoВашингтон
logoМатвей Мичков
logoФиладельфия
logoФлорида
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид назван фаворитом «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон – 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Капризов – 7-й, Овечкин – 11-й
1410 октября, 09:18
Макдэвид назван фаворитом на «Харт Трофи» по версии The Athletic – 51,4% голосов. Маккиннон с 17,1% – 2-й, Капризов делит 3-е место, Кучеров с 2,9% – 6-й
198 октября, 09:14
Овечкин выбьет 30+ голов, Капризов – 100 очков, а «Вегас» возьмет кубок. Наши прогнозы на НХЛ-2025/26
987 октября, 19:00
Кучеров и Капризов входят в топ-5 фаворитов на «Харт Трофи» у букмекеров
7 октября, 13:34
Макдэвид возглавил топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кучеров – 5-й, Кросби – 7-й, Хеллибак – 8-й, Василевский – 9-й
726 октября, 03:25
Главные новости
СКА хочет подписать вратаря и активно изучает варианты на рынке («Советский спорт»)
740 минут назад
Ротенберг о КПК без команды легионеров КХЛ: «Есть Iron Man Майк Тайсон в боксе, а в хоккее – Майк Кинэн, было приятно сыграть против него. Эти вопросы уже не мне нужно задавать»
450 минут назад
КХЛ. «Локомотив» играет с ЦСКА, СКА – с «Нефтехимиком», «Автомобилист в гостях у «Северстали», «Спартак» уступил «Амуру»
176сегодня, 16:01Live
Павел Лысенков: «Спронг и Мартин адекватно отреагировали на то, что Никитин не ставит их в состав. Мне сказали, что скандала нет»
2сегодня, 15:46
ФХР и авторетейлер ГК «РОЛЬФ» объявили у сотрудничестве. Роман Ротенберг и Умар Кремлев подписали документ
5сегодня, 15:14Фото
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Юта» примет «Калгари», «Сент-Луис» проведет матч с «Чикаго»
4сегодня, 15:00
Ротенберг об Овечкине в «Динамо»: «Хотим видеть Сашу в России, но не вправе решать за него. Мы вместе играли летом, он в прекрасной форме»
9сегодня, 14:58
Георгиев может вернуться в КХЛ. Вратарем интересуются несколько клубов, права на него у «Спартака» (Hockey News Hub)
7сегодня, 14:51
Протас о шайбе «Тампе»: «Даже моя мама забила бы после такого паса. Макмайкл сделал все для меня, великолепная работа»
2сегодня, 14:36Видео
Ротенберг о Демидове: «Общался с Ваней в 7 утра, поздравил с заброшенной шайбой. Он всегда на связи, спрашивает и хочет развиваться»
15сегодня, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
Кочетков помещен в долгосрочный список травмированных. Вратарь «Каролины» пропускает 6-матчевую выездную серию
10 минут назад
Лажуа о бане в Петербурге: «Было классно, мы всей командой пошли, мне сказали, что она одна из лучших в России. Мне нравится в Омске, в РФ вообще отличные города»
131 минуту назад
Депутат Журова про 4 игры Овечкина без голов: «Он еще будет блистать в НХЛ. Но многие в России хотели бы, чтобы он и в КХЛ поиграл, порадовал нас»
сегодня, 15:54
Ротенберг о ФХР и ГК «РОЛЬФ»: «Рады соглашению с таким мощным партнером. Мы живем в не самое простое время, но это лишь дополнительный повод усиливать работу по развитию хоккея»
сегодня, 15:35
«Хоккей – гордость России, наша «Красная машина», символ воли к победе и командной работы. Это наш вклад в воспитание сильного и здорового поколения». Кремлев о ГК «РОЛЬФ» и ФХР
сегодня, 15:25
Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»
сегодня, 14:21
Десятков об 1:6 с «Адмиралом»: «Ладе» слишком тяжело даются голы. Результат предопределила игра спецбригад»
сегодня, 13:26
Тренер «Амура» Гальченюк о 2+1 у Коротких со «Спартаком»: «Он опоздал на собрание на 30 секунд и не должен был играть. Игнат извинился, и команда его простила»
2сегодня, 12:48
«Адмирал» разгромил «Ладу» – 6:1. Гутик и Старков набрали по 4 очка
2сегодня, 12:10
Томпсон о Уилсоне: «Душа и сердце «Вашингтона», он невероятен. Том может дать импульс команде, будь то мощный силовой или важный гол»
2сегодня, 11:29