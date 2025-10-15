Макдэвид станет лучшим игроком сезона по версии ESPN, Кучеров – 5-й, Василевский – 12-й, Капризов – 15-й, Овечкин – 29-й, Панарин – 38-й, Бобровский – 47-й, Мичков – 87-й

Никита Кучеров попал в топ-5 лучших игроков сезона-2025/26 по ожиданиям ESPN.

Комментаторы, аналитики, репортеры и редакторы ESPN сделали предположения относительно возможной эффективности хоккеистов в нынешнем сезоне по сравнению с другими игроками. На основе их мнений был составлен топ-100 лучших и самых ценных хоккеистов.

Рейтинг снова возглавил Коннор Макдэвид . Нападающий «Эдмонтона » занял первое место, как и в сезонах 2024/25, 2023/24, 2022/22, 2021/22.

В топ-10 был включен один российский хоккеист – форвард «Тампы » Никита Кучеров. В топ-100 попали десять россиян.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Кэйл Макар («Колорадо »)



3. Нэтан Маккиннон («Колорадо »)



4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)



5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)



6. Коннор Хеллибак («Виннипег»)



7. Куинн Хьюз («Ванкувер»)



8. Остон Мэттьюс («Торонто»)



9. Джек Айкел («Вегас»)



10. Микко Рантанен («Даллас»)

...

12. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

...

14. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

15. Кирилл Капризов («Миннесота»)

...

29. Александр Овечкин («Вашингтон»)

...

38. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

...

47. Сергей Бобровский («Флорида»)

...

66. Илья Сорокин («Айлендерс»)



87. Матвей Мичков («Филадельфия»)

...

96. Михаил Сергачев («Юта»).

Весь рейтинг доступен здесь .