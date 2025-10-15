  • Спортс
  • Протас о шайбе «Тампе»: «Даже моя мама забила бы после такого паса. Макмайкл сделал все для меня, великолепная работа»
Видео
2

Протас о шайбе «Тампе»: «Даже моя мама забила бы после такого паса. Макмайкл сделал все для меня, великолепная работа»

Алексей Протас заявил, что даже его мама забила бы с паса Коннора Макмайкла.

«Вашингтон» победил «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ).

В конце второго периода Макмайкл уезжал с шайбой за ворота соперника, но в последний момент сделал передачу на ближнюю штангу, куда прибежал Протас. Андрей Василевский не увидел пас и переместился, а Протас поразил пустой угол.

«Отличный розыгрыш, который мы начали с перехвата, а этот пас Макмайкла… Боже мой, даже моя мама бы забила после такого.

Просто невероятно, он сделал все для меня. Это великолепная работа каждого, начиная с зоны защиты, но этот пас – просто фантастика», – сказал форвард «Вашингтона» Алексей Протас.

Источник: RMNB
