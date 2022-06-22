Депутат Свищев о Шестеркине: «Американцы подстрекают против нас весь мир, а то, что им выгодно, огораживают. Стоит похвалить, молодцы!»

Теги Рейнджерс НХЛ Дмитрий Свищев Игорь Шестеркин Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев считает, что американцев можно похвалить за успех Игоря Шестеркина.

Российский вратарь «Рейнджерс» выиграл приз лучшему вратарю сезона НХЛ с рекордным отрывом от соперников. 

«Хочется поздравить и Игоря, и его родных, и его учителей! Это не только достижение Игоря, но и признание всей российской и советской школы хоккея. Знаменательное событие, потому что это очень ценная награда.

Также это еще раз доказывает, что американцы на самом деле достаточно прагматичны. Они подстрекают против нас весь мир, а то, что им выгодно, огораживают.

Обратите внимание, они не просто не приняли никаких санкций к нашим игрокам в НХЛ, но даже защищают их от нападок злых русофобов.

Молодцы! Бывает, когда американцев стоит похвалить. Редко, но хвалим!» – сказал глава комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные