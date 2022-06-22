Депутат Свищев о Шестеркине: «Американцы подстрекают против нас весь мир, а то, что им выгодно, огораживают. Стоит похвалить, молодцы!»

Депутат Дмитрий Свищев считает, что американцев можно похвалить за успех .

Российский вратарь выиграл приз лучшему вратарю сезона с рекордным отрывом от соперников.

«Хочется поздравить и Игоря, и его родных, и его учителей! Это не только достижение Игоря, но и признание всей российской и советской школы хоккея. Знаменательное событие, потому что это очень ценная награда.

Также это еще раз доказывает, что американцы на самом деле достаточно прагматичны. Они подстрекают против нас весь мир, а то, что им выгодно, огораживают.

Обратите внимание, они не просто не приняли никаких санкций к нашим игрокам в НХЛ, но даже защищают их от нападок злых русофобов.

Молодцы! Бывает, когда американцев стоит похвалить. Редко, но хвалим!» – сказал глава комитете Госдумы по физической культуре и спорту.