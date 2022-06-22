Шестеркин – 1-й обладатель «Везины», выигравший с отрывом в 100+ очков

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Игорь Шестеркин – 1-й обладатель «Везины», выигравший с преимуществом более 100 очков.

Обладатель приза определяется по результатам голосования 32 генеральных менеджеров клубов НХЛ. Каждый из них назвал свою тройку претендентов. Баллы считаются по схеме 5-3-1.

Шестеркин выиграл с большим отрывом, набрав в опросе 154 очка (при 29 первых местах). Он опередил Якоба Маркстрема («Калгари», 53 очка, без первых мест) на 101 балл. 

Это максимальный отрыв при нынешних правилах вручения приза, действующих с 1982 года (ранее он вручался вратарю или вратарям наименее пропускающей команды в сезоне – как сейчас «Уильям Дженнингс Трофи»). 

Ранее рекорд принадлежал Тиму Томасу из «Бостона», в 2009 году опередившему Стива Мэйсона из «Коламбуса» на 94 очка – 127 баллов против 33.

Среди россиян до Шестеркина наиболее убедительно выигрывал Андрей Василевский из «Тампы» в 2019 году – плюс 82 очка к результату Бена Бишопа из «Далласа» (146 против 64). 

Шестеркин признан лучшим вратарем сезона НХЛ. 29 из 32 генменеджеров клубов поставили его на 1-е место

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