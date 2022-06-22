Шестеркин – 1-й обладатель «Везины», выигравший с отрывом в 100+ очков

– 1-й обладатель «Везины», выигравший с преимуществом более 100 очков.

Обладатель приза определяется по результатам голосования 32 генеральных менеджеров клубов НХЛ. Каждый из них назвал свою тройку претендентов. Баллы считаются по схеме 5-3-1.

Шестеркин выиграл с большим отрывом, набрав в опросе 154 очка (при 29 первых местах). Он опередил ( , 53 очка, без первых мест) на 101 балл.

Это максимальный отрыв при нынешних правилах вручения приза, действующих с 1982 года (ранее он вручался вратарю или вратарям наименее пропускающей команды в сезоне – как сейчас «Уильям Дженнингс Трофи»).

Ранее рекорд принадлежал из «Бостона», в 2009 году опередившему из «Коламбуса» на 94 очка – 127 баллов против 33.

Среди россиян до Шестеркина наиболее убедительно выигрывал Андрей Василевский из «Тампы» в 2019 году – плюс 82 очка к результату Бена Бишопа из «Далласа» (146 против 64).

Шестеркин признан лучшим вратарем сезона НХЛ. 29 из 32 генменеджеров клубов поставили его на 1-е место