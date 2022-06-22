Ротенберг о Шестеркине: «В системе СКА у игроков есть шанс стать лучшими в мире. Нет смысла ехать в НХЛ сырыми, играть где-то в АХЛ»

считает, что успех показал – не надо ехать в Америку рано.

Российский вратарь выиграл приз лучшему вратарю сезона с рекордным отрывом от соперников.

«Еще раз подчеркну необходимость конкуренции. Это дает результат: Панарин, Шестеркин и все другие ребята, которые вышли из системы СКА и сейчас играют на высочайшем уровне. Да, мы ждем, что они вернутся обратно, хотим, чтобы играли у нас. Но это тоже гордость, что выпускники нашей системы показывают такие результаты, это важно для нас.

Это пример и для других игроков: попадая в систему СКА, у них есть возможность стать лучшими не только в России, но и в мире. Будем со всеми работать и развивать. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы ребята играли в России и развивались в нашей системе. Когда они будут готовы играть в первом звене, в большинстве или стать обладателями «Везины», тогда можно ехать и покорять Северную Америку.

А уезжать раньше смысла нет. Игорь это показывает своим примером – выиграв Кубок Гагарина и Олимпиаду, он уехал туда и добился успеха. Еще один пример – Панарин, который выиграл , уехал и стал там звездой. Капризов отработал в системе сборных команд, в , взял Кубок Гагарина, уехал и уже на второй сезон побил несколько клубных рекордов, стал одним из лучших нападающих мира.

Это правильный подход. Нет смысла ехать туда сырыми, неподготовленными, играть где-то в АХЛ. Это важный момент. Готовым ты можешь стать только после плодотворной работы и достижений в России.

Мы можем говорить о том, что лучшие игроки в мире выходят из КХЛ, из нашей системы подготовки. У каждого хоккеиста в России есть шанс стать лучшим, многочисленные примеры это подтверждают!» – заявил первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА.