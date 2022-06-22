Третьяк о Шестеркине и «Везине»: «Плодотворная работа в клубах, в ФХР дала такой эффект, что у нас сейчас 10 вратарей в НХЛ»

Теги ФХР Рейнджерс Владислав Третьяк НХЛ Андрей Василевский Игорь Шестеркин Спорт-Экспресс Хоккей

Владислав Третьяк видит заслугу ФХР в завоевании Игорем Шестеркиным «Везины». 

Российский вратарь «Рейнджерс» выиграл приз лучшему вратарю сезона НХЛ с рекордным отрывом от соперников. 

«Это большой успех! Помню, как мы его брали еще в молодежную команду. Он побывал в наших школах в Дмитрове. Игорь рос на глазах. Очень здорово, что наша вратарская школа ценится. До этого Василевский брал «Везину», теперь Шестеркин.

Плодотворная работа в клубах, в федерации хоккея дала такой эффект, что у нас сейчас 10 вратарей играет в НХЛ. Никогда такого не было! Мы даже финнов обогнали по этому показателю.

Хочу лично Игоря поздравить! Это заслуженное достижение, он молодец, бился. Я еще месяц вам говорил, что он достоин «Везины», так что мои предсказания сбылись. Еще раз поздравляю!» – сказал президент ФХР.

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