Третьяк о Шестеркине и «Везине»: «Плодотворная работа в клубах, в ФХР дала такой эффект, что у нас сейчас 10 вратарей в НХЛ»

видит заслугу ФХР в завоевании «Везины».

Российский вратарь выиграл приз лучшему вратарю сезона НХЛ с рекордным отрывом от соперников.

«Это большой успех! Помню, как мы его брали еще в молодежную команду. Он побывал в наших школах в Дмитрове. Игорь рос на глазах. Очень здорово, что наша вратарская школа ценится. До этого Василевский брал «Везину», теперь Шестеркин.

Плодотворная работа в клубах, в федерации хоккея дала такой эффект, что у нас сейчас 10 вратарей играет в . Никогда такого не было! Мы даже финнов обогнали по этому показателю.

Хочу лично Игоря поздравить! Это заслуженное достижение, он молодец, бился. Я еще месяц вам говорил, что он достоин «Везины», так что мои предсказания сбылись. Еще раз поздравляю!» – сказал президент .