Пашков о Шестеркине: «Легендарность – из области предположений. Постоянно доминировать сложно, в истории такого не было»

считает, что Игорю Шестеркину будет сложно доминировать постоянно.

Российский вратарь выиграл приз лучшему вратарю сезона НХЛ с рекордным отрывом от соперников.

«Везина Трофи» – очень большое личное достижение для вратаря. Мы в России можем только поздравить Игоря, что наш хоккеист стал лучшим в .

Вопрос легендарности Шестеркина из области предположений. Учитывая уровень конкуренции в мировом хоккее, в том числе и в НХЛ, сделать это будет очень сложно.

Доминировать на каком-то временном этапе можно, но на постоянной основе – сложно. Не думаю, что это кому-то удастся. В истории такого не было», – сказал олимпийский чемпион.

Отметим, что в истории НХЛ были примеры, когда вратарь выигрывал «Везину» 6 раз за 8 сезонов ( – 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 и 2001 годы) и 4 раза за 5 сезонов ( – 2003, 2004, 2007, 2008 годы, в 2005 году приз не вручался из-за локаута).

При этом после Бродера никому не удалось выиграть приз лучшему вратарю дважды подряд.