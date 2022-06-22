Пашков о Шестеркине: «Легендарность – из области предположений. Постоянно доминировать сложно, в истории такого не было»

Теги Рейнджерс Мартин Бродер Доминик Гашек НХЛ Александр Пашков Игорь Шестеркин Чемпионат.com Хоккей

Александр Пашков считает, что Игорю Шестеркину будет сложно доминировать постоянно. 

Российский вратарь «Рейнджерс» выиграл приз лучшему вратарю сезона НХЛ с рекордным отрывом от соперников. 

«Везина Трофи» – очень большое личное достижение для вратаря. Мы в России можем только поздравить Игоря, что наш хоккеист стал лучшим в НХЛ.

Вопрос легендарности Шестеркина из области предположений. Учитывая уровень конкуренции в мировом хоккее, в том числе и в НХЛ, сделать это будет очень сложно.

Доминировать на каком-то временном этапе можно, но на постоянной основе – сложно. Не думаю, что это кому-то удастся. В истории такого не было», – сказал олимпийский чемпион. 

Отметим, что в истории НХЛ были примеры, когда вратарь выигрывал «Везину» 6 раз за 8 сезонов (Доминик Гашек – 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 и 2001 годы) и 4 раза за 5 сезонов (Мартин Бродер – 2003, 2004, 2007, 2008 годы, в 2005 году приз не вручался из-за локаута). 

При этом после Бродера никому не удалось выиграть приз лучшему вратарю дважды подряд. 

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