Ротенберг о Шестеркине и «Везине»: «Очень важно, что игроки, в которых мы многое вложили, добиваются таких успехов. Это только начало»

высказался о выигрыше приза лучшему вратарю .

Российский вратарь выиграл «Везина Трофи» с рекордным отрывом от соперников. До отъезда в НХЛ он отыграл 5 сезонов за СКА.

«Хочу поздравить Игоря с этим достижением! Для российского хоккея очень важно, что наши игроки, в которых мы многое вложили, добиваются таких успехов. С Игорем много лет работали вместе, максимально развивали его лучшие качества, выиграли Кубок Гагарина, Олимпиаду.

Была постоянная конкуренция, а это и есть двигатель прогресса. Совместная работа в том числе и привела к тому, что он сейчас один из лучших вратарей мира. Думаю, это достижение даст Игорю мотивацию достичь еще больших успехов. Уверен, он понимает, что это только начало и все еще впереди.

Мы это сегодня обсуждали с Игорем утром - все только начинается. Он очень трудолюбивый человек, сам уделял внимание многим деталям. Игорь достиг всего потом и кровью, я лично видел, как он тренируется и работает над собой. Он никогда не расстраивался, несмотря ни на какие сложные ситуации.

Можно вспомнить много сложных матчей, которые у него были в России и за сборную. Все, что мы сделали, в итоге дает тот результат, который сейчас есть.

Но еще раз подчеркну, что это только начало. У него есть возможность стать лучшим вратарем и приносить пользу сборной России в будущем», – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА.

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