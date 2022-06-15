Третьяк об игре Шестеркина: «Очередное подтверждение высокого уровня российской вратарской школы»

Владислав Третьяк оценил шансы Игоря Шестеркина выиграть «Харт Трофи» и «Везина Трофи».
«Я бы дал Шестеркину обе награды. Но как решит НХЛ, сказать трудно. Игорь прогрессирует год за годом, в прошлом регулярном чемпионате он стал лучшим и по среднему количеству пропущенных шайб, и по проценту отраженных бросков.
Игра Шестеркина? Очередное подтверждение высокого уровня российской вратарской школы. Когда я возглавил федерацию в 2006 году, все было наоборот. Школа была очень слабая. За океаном было всего три наших голкипера. А сейчас – 11. Двое из них играли в полуфинале плей-офф.
ФХР уделяет воспитанию вратарей большое внимание: проводим лагеря, организуем школы, различные соревнования. Важно, что в каждом клубе КХЛ есть специальный тренер по работе с вратарями», – сказал президент ФХР.