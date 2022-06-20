Директор «Автомобилиста» о Метсоле, Йокипакке и Аалтонене: «Не получается у финских хоккеистов выступать в КХЛ, к сожалению»

Максим Рябков высказался о ситуации с легионерами в «Автомобилисте».

, и обратились в клуб с просьбой о прекращении действия контрактов.

«К сожалению, не получается у финских хоккеистов выступать в КХЛ. В течение последних дней все трое обратились к нам с просьбой продолжить карьеры в других странах, мы пошли им навстречу и закрепили права на каждого из них на территории России и юрисдикции КХЛ.

У Маттссона действующий контракт. Никаких свежих сообщений, помимо того, что он заключил законный брак в Швеции пару недель назад, у нас от него нет. Есть вероятность, что он приедет. У остальных легионеров тоже есть действующие контракты, занимаемся оформлением визовых документов. Что конкретно произойдет, когда начнется предсезонная подготовка – время покажет», – сказал директор .

«Автомобилист»: «Метсола, Йокипакка и Аалтонен обратились с просьбой о прекращении действия контрактов. Права на игроков в КХЛ закрепляются за клубом»