Александр Медведев: «Не понимаю, почему ФХР вмешивается в календарь КХЛ. Неправильно на нашу огромную страну делить клубы на слабаков и сильных»

Александр Медведев прокомментировал возможное разделение КХЛ на две группы.

Ранее появилась информация о том, что ФХР предлагает разделить КХЛ на две группы – «сильных» и «слабых» с 70 играми в сезоне. Лига выступает против.

«Мне не нравится даже само по себе заведомое деление на сильных и слабых. Например, почему-то взяли и отнесли к слабым. Это с намеком на то, что Дацюк закончил, что ли?

Какие бы там преимущества ни выявляли у такого подхода. На нашу огромную страну делить клубы на слабаков и сильных неправильно.

У нас уже есть , где уровень хоккея ниже, поэтому не соответствующие уровню КХЛ команды могут выступать там.

Я пока не ознакомился с оригинальными материалами, но, на первый взгляд, не могу положительно высказаться о таком варианте чемпионата.

К тому же я не понимаю, почему федерация вмешивается в календарь КХЛ. Она должна согласовать окна для матчей сборной России. С этим я согласен. Тем более если сборная будет играть свои матчи.

Более того, вряд ли отнесение какой-либо команды к категории слабаков вызовет положительный отклик от спонсоров или рекламодателей того или иного клуба.

Как говорил Антонов: «Если хочешь, чтобы самолет полетел, сначала назови его красиво». А тут само название этого разделения страдает», – сказал первый президент , а ныне генеральный директор «Зенита».