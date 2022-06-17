Александр Медведев: «Не понимаю, почему ФХР вмешивается в календарь КХЛ. Неправильно на нашу огромную страну делить клубы на слабаков и сильных»

Александр Медведев прокомментировал возможное разделение КХЛ на две группы.
Ранее появилась информация о том, что ФХР предлагает разделить КХЛ на две группы – «сильных» и «слабых» с 70 играми в сезоне. Лига выступает против.
«Мне не нравится даже само по себе заведомое деление на сильных и слабых. Например, «Автомобилист» почему-то взяли и отнесли к слабым. Это с намеком на то, что Дацюк закончил, что ли?
Какие бы там преимущества ни выявляли у такого подхода. На нашу огромную страну делить клубы на слабаков и сильных неправильно.
У нас уже есть ВХЛ, где уровень хоккея ниже, поэтому не соответствующие уровню КХЛ команды могут выступать там.
Я пока не ознакомился с оригинальными материалами, но, на первый взгляд, не могу положительно высказаться о таком варианте чемпионата.
К тому же я не понимаю, почему федерация вмешивается в календарь КХЛ. Она должна согласовать окна для матчей сборной России. С этим я согласен. Тем более если сборная будет играть свои матчи.
Более того, вряд ли отнесение какой-либо команды к категории слабаков вызовет положительный отклик от спонсоров или рекламодателей того или иного клуба.
Как говорил Антонов: «Если хочешь, чтобы самолет полетел, сначала назови его красиво». А тут само название этого разделения страдает», – сказал первый президент КХЛ, а ныне генеральный директор «Зенита».