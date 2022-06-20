«Автомобилист»: «Метсола, Йокипакка и Аалтонен обратились с просьбой о прекращении действия контрактов. Права на игроков в КХЛ закрепляются за клубом»

Теги Автомобилист переходы КХЛ Юрки Йокипакка Миро Аалтонен Юха Метсола Хоккей

Права на Юху МетсолуМиро Аалтонена и Юрки Йокипакку в КХЛ закреплены за «Автомобилистом».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Финские хоккеисты Юха Метсола, Юрки Йокипакка, Миро Аалтонен обратились в хоккейный клуб «Автомобилист» с просьбой о прекращении действия контрактов по инициативе игроков.

Со всеми тремя хоккеистами достигнута договоренность, что в юрисдикции КХЛ права на игроков закрепляются за ХК «Автомобилист», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, «Автомобилист» объявил о регистрации контрактов с игроками 1 мая.

«Автомобилист» расторг контракты с Аалтоненом и Йокипаккой

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