«Автомобилист»: «Метсола, Йокипакка и Аалтонен обратились с просьбой о прекращении действия контрактов. Права на игроков в КХЛ закрепляются за клубом»

Права на Юху Метсолу, Миро Аалтонена и Юрки Йокипакку в КХЛ закреплены за «Автомобилистом».
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Финские хоккеисты Юха Метсола, Юрки Йокипакка, Миро Аалтонен обратились в хоккейный клуб «Автомобилист» с просьбой о прекращении действия контрактов по инициативе игроков.
Со всеми тремя хоккеистами достигнута договоренность, что в юрисдикции КХЛ права на игроков закрепляются за ХК «Автомобилист», – говорится в сообщении клуба.
Напомним, «Автомобилист» объявил о регистрации контрактов с игроками 1 мая.