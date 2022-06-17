«Анахайм» – «Вегасу» на пост об обмене Дадонова: «Вы уверены?»

«Анахайм» подшутил над «Вегасом» по поводу обмена Евгения Дадонова в «Монреаль».
Клуб так отреагировал на сообщение «Голден Найтс» в соцсети о сделке: «Вы уверены?»
Напомним, что перед дедлайном «Вегас» обменял российского нападающего в «Анахайм», но НХЛ аннулировала сделку из-за нарушения регламента в части действия пункта об ограничении на обмен.
В итоге Дадонов доиграл регулярный чемпионат в составе «золотых рыцарей». Всего в этом сезоне на его счету 43 (20+23) очка в 78 матчах.
У него остается еще год действия контракта с кэпхитом 5 миллионов долларов.
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