Генменеджер «Монреаля» об обмене Уэбера: «Сделка поможет обоим клубам. «Вегасу» нужна гибкость в рамках потолка, Дадонов может помочь нам в атаке»

Генменеджер считает, что обмен на выгоден всем.

Сегодня стало известно о сделке между «Канадиенс» и «Вегасом», в рамках которой российский форвард был обменян на контракт канадского защитника, де-факто завершившего карьеру.

По словам представителя , Уэбер будет помещен в список травмированных. Таким образом, его кэпхит (7,85 млн долларов за сезон) не будет учитываться в платежке «Голден Найтс».

«Эта сделка поможет обоим клубам. Это дает «Вегасу» необходимую им гибкость. Все знают, что им нужна была некоторая гибкость в рамках потолка зарплат.

Нам этот обмен поможет в будущем, если будет необходимо. Кроме того, мы привлекаем игрока, который может нам помочь в атаке.

Я ожидаю, что в ближайшие годы нам тоже нужна будет гибкость в ситуации с потолком. Посмотрим, что произойдет. Но я думаю, что он может помочь нам в следующем сезоне.

Если бы я думал, что Уэбер вернется в ближайшее время, мы бы не обменяли его контракт. Мы всегда исходили из предположения, что травмы Ши изнурительны и не позволят ему вернуться в игру. Я бы хотел поблагодарить его за то время, которое он провел в «Монреале».

Он был не только отличным игроком, выступавшим с серьезными травмами в попытке вернуть Кубок Стэнли в Монреаль, но и прекрасным лидером», – сказал Кент Хьюз.