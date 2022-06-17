«Вегас» обменял Дадонова в «Монреаль» на Уэбера. Защитник де-факто завершил карьеру

«Вегас» и произвели обмен игроками.

Форвард «Голден Найтс» перешел в канадский клуб.

Взамен получил защитника «Канадиенс» .

В 78 матчах минувшего чемпионата НХЛ Дадонов набрал 43 (20+23) очка. Подробнее его статистика – здесь.

После сезона-2022/23 33-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

Уэбер пропустил минувший сезон из-за травмы голеностопа и де-факто завершил карьеру.

У 36-летнего канадца осталось 5 лет по 14-летнему контракту с «Нэшвиллом» с кэпхитом в размере 7,85 млн долларов.

По словам представителя «Вегаса», Уэбер будет помещен в список травмированных. Таким образом, его кэпхит не будет учитываться в платежке «Голден Найтс».