«Вегас» обменял Дадонова в «Монреаль» на Уэбера. Защитник де-факто завершил карьеру

«Вегас» и «Монреаль» произвели обмен игроками.
Форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов перешел в канадский клуб.
Взамен «Вегас» получил защитника «Канадиенс» Ши Уэбера.
В 78 матчах минувшего чемпионата НХЛ Дадонов набрал 43 (20+23) очка. Подробнее его статистика – здесь.
После сезона-2022/23 33-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом.
Уэбер пропустил минувший сезон из-за травмы голеностопа и де-факто завершил карьеру.
У 36-летнего канадца осталось 5 лет по 14-летнему контракту с «Нэшвиллом» с кэпхитом в размере 7,85 млн долларов.
По словам представителя «Вегаса», Уэбер будет помещен в список травмированных. Таким образом, его кэпхит не будет учитываться в платежке «Голден Найтс».