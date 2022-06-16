Фетисов о возможном возвращении Буше в КХЛ: «Имидж лиги важнее всего»

Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении Рида Буше в КХЛ.

«Я, во-первых, не знаю, кто такой этот Буше. Но, с другой стороны, есть имидж лиги, который она должна блюсти как никогда. Поэтому я не знаю.

У нас же есть пример Войнова такой наглядный. Я не знаю, насколько этот парень поможет нам поднять хоккей, но имиджевая составляющая, я думаю, важнейшая сейчас.

Может ли возвращение Буше негативно сказаться на лиге? Еще раз говорю, что имидж лиги – это важнее всего. Если сейчас не важна, так скажем, моральная составляющая, тогда пусть скажут. Это мое мнение», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

18 февраля стало известно, что Буше был уволен из «Локомотива». Ранее он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

Агент Буше: «Есть предложения от нескольких клубов. У Минска есть заинтересованность. Думаю, на днях определимся»