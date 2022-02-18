Буше уволен из «Локомотива» «согласно Трудовому кодексу РФ». Он получил год тюрьмы условно за изнасилование 12-летней девочки в 2011-м

Форвард Рид Буше уволен из «Локомотива».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

«Хоккейный клуб «Локомотив» информирует о том, что прекращено сотрудничество с нападающим основного состава Ридом Буше.

Согласно Трудовому кодексу РФ хоккеист уволен из клуба 18 февраля 2022 года», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, Буше получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

В нынешнем сезоне Буше провел 46 игр и набрал 27 (12+15) очков.

Легионер «Локомотива» признался, что в 2011-м изнасиловал 12-летнюю девочку. Ему грозило от 25 лет до пожизненного, но накажут мягче