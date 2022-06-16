Крылов о том, ведет ли «Авангард» переговоры с Буше и Найтом: «Когда подпишем контракты с какими-либо игроками, мы обо всем сообщим»

Александр Крылов ответил на вопрос о возможном воссоединении связки Корбана Найта и Рида Буше.

Буше играл за «Авангард» в сезоне-2020/21.

Ранее он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

– В сети подняли тему воссоздания в Омске связки Найт – Буше. Вы действительно ведете переговоры с обоими?

– Могу сказать только одно: сейчас идет работа по подписанию игроков в наш клуб, а разглашать переговорный процесс было бы некрасиво. Когда мы договоримся и подпишем контракты с какими-либо игроками, мы обо всем вам сообщим.

Я хочу успокоить наших болельщиков: работа ведется, ведется в режиме «24 на 7». Надеюсь, до конца сезона мы подпишем хороших игроков, – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

Осужденный за сексуальное насилие Буше может продолжить карьеру в КХЛ. У него есть предложение от одного из иностранных клубов («СЭ»)